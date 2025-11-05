Resumen: Incyte anuncia que se han aceptado más de 50 resúmenes para su presentación en la 2025 ASH Annual Meeting

-
INCA033989, un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de la calreticulina mutante (mutCALR) único en su clase, se presentará en tres ponencias, que incluirán nuevos datos de la fase 1 sobre la monoterapia y su combinación para la mielofibrosis (MF), datos actualizados sobre la trombocitemia esencial (TE) y datos clínicos que demuestran su capacidad para modificar los síntomas tanto de la TE como de la MF.
-
Además, los más de 50 resúmenes que se han aceptado en ASH incluyen datos nuevos y actualizados de los programas de neoplasias mieloproliferativas, enfermedad de injerto contra huésped y de hematología de Incyte, como datos provisionales sobre la seguridad del axatilimab (Niktimvo™) junto con el ruxolitinib para la enfermedad de injerto contra huésped.
- Incyte celebrará un evento para inversores y una retransmisión web en la que se destacarán los datos de mutCALR de la presentación oral para ASH el domingo 7 de diciembre de 2025, de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. ET.
WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Incyte (Nasdaq: INCY) ha anunciado hoy que los datos de los programas clave de su línea de productos oncológicos se presentarán en sesiones orales y pósteres en 2025 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, que se celebrará del 6 al 9 de diciembre de 2025 en Orlando.
