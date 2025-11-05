Resumen: Incyte anuncia que se han aceptado más de 50 resúmenes para su presentación en la 2025 ASH Annual Meeting

INCA033989, un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de la calreticulina mutante (mutCALR) único en su clase, se presentará en tres ponencias, que incluirán nuevos datos de la fase 1 sobre la monoterapia y su combinación para la mielofibrosis (MF), datos actualizados sobre la trombocitemia esencial (TE) y datos clínicos que demuestran su capacidad para modificar los síntomas tanto de la TE como de la MF.

Además, los más de 50 resúmenes que se han aceptado en ASH incluyen datos nuevos y actualizados de los programas de neoplasias mieloproliferativas, enfermedad de injerto contra huésped y de hematología de Incyte, como datos provisionales sobre la seguridad del axatilimab (Niktimvo™) junto con el ruxolitinib para la enfermedad de injerto contra huésped.

Incyte celebrará un evento para inversores y una retransmisión web en la que se destacarán los datos de mutCALR de la presentación oral para ASH el domingo 7 de diciembre de 2025, de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. ET.

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Incyte (Nasdaq: INCY) ha anunciado hoy que los datos de los programas clave de su línea de productos oncológicos se presentarán en sesiones orales y pósteres en 2025 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, que se celebrará del 6 al 9 de diciembre de 2025 en Orlando.





