Resumen: Incyte anuncia nuevos datos del ensayo TRuE-AD4 de fase IIIb con Opzelura® (crema de ruxolitinib) en adultos con dermatitis atópica moderada

Los resultados a las ocho semanas del ensayo TRuE-AD4 demuestran que el tratamiento con Opzelura ® (crema de ruxolitinib) mejoró significativamente los signos clínicos de la dermatitis atópica (DA), incluyendo una mejora del picor ya desde el segundo día, y fue bien tolerado en adultos con DA moderada que habían presentado una respuesta inadecuada, intolerancia o contraindicación a los corticosteroides tópicos (CT) y a los inhibidores tópicos de la calcineurina (ITC)

En la semana 8, el 70 % de los pacientes tratados con Opzelura lograron una mejoría ≥75 % en el índice de área y gravedad del eccema (EASI75) y el 61,3 % lograron el éxito del tratamiento según la evaluación global del investigador (IGA-TS), criterios de valoración principales del estudio

En base a estos resultados, Incyte espera presentar una solicitud de variación de tipo II para la crema de ruxolitinib al 1,5 % para el tratamiento de adultos con DA moderada de la Unión Europea (UE) a finales de año

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Incyte (Nasdaq: INCY) ha anunciado hoy nuevos datos del estudio TRuE-AD4 de fase IIIb, que evalúa la eficacia y la seguridad del tratamiento con Opzelura® (crema de ruxolitinib) en adultos con dermatitis atópica (DA) moderada que han presentado una respuesta inadecuada, intolerancia o contraindicación a los corticosteroides tópicos (CT) y a los inhibidores tópicos de la calcineurina (ITC).





