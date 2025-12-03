Resumen: Incode lanza Deepsight, el sistema contra deepfakes más preciso de todos

Avalado por la Universidad de Purdue, este innovador sistema de IA protege a las empresas frente a deepfakes, fraudes de identidad sintética y fraudes generados por IA a gran escala

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Incode Technologies, líder global en seguridad de la identidad y prevención de fraudes, acaba de anunciar el lanzamiento de Deepsight, una innovadora solución de defensa basada en IA capaz de detectar y bloquear deepfakes, ataques de inyección y fraudes de identidad sintética con una precisión nunca antes vista.





Cuando la identidad puede falsificarse, todo se derrumba

A medida que los sistemas de IA interactúan y realizan transacciones de manera cada vez más autónoma, el poder distinguir al instante a las personas reales de falsificaciones generadas por IA se vuelve crucial. La IA multimodal de Deepsight analiza vídeo, movimiento y datos de profundidad para detectar las inconsistencias que los medios sintéticos no pueden reproducir, todo en menos de 100 milisegundos y sin afectar la fluidez del proceso.

