Resumen: IAVI, Merck y Serum Institute of India unen sus fuerzas para desarrollar anticuerpos monoclonales contra la COVID-19 y asegurar un acceso mundial rápido y equitativo

Los socios tienen como objetivo proporcionar potentes anticuerpos neutralizantes para responder a la pandemia de COVID-19

Se está desarrollando un prometedor tratamiento anti-COVID-19 con un acceso mundial equitativo como objetivo principal.

Enfoque complementario con las futuras vacunas anti-COVID-19.

Aprovecha la gran experiencia, presencia geográfica e infraestructura de cada socio.

Única entre las asociaciones en curso para desarrollar anticuerpos monoclonales contra la COVID-19, tiene como objetivo garantizar el acceso a una clase de terapias innovadoras que, hasta la fecha, han estado fuera del alcance de países de ingresos bajos y medios.

PUNE, India Y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–IAVI, una organización de investigación científica sin ánimo de lucro dedicada a abordar los urgentes problemas de salud mundiales no resueltos, y Serum Institute of India Pvt. Ltd., uno de los principales fabricantes de vacunas y productos biológicos, han anunciado hoy un acuerdo con Merck, una de las principales empresas de ciencia y tecnología, para desarrollar anticuerpos monoclonales neutralizadores del SARS-CoV-2 (mAbs) coinventados por IAVI y Scripps Research, las cuales actúan como empresas intervenciones innovadoras para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

