Resumen: Hyper presenta HyperSpace Trackpad Pro, el primer trackpad háptico premium para Microsoft Windows

Este trackpad sin latencia y con sensor de fuerza, accesos directos inteligentes y diseño ergonómico, fue diseñado especialmente para aumentar la productividad y mejorar los flujos de trabajo creativos de los usuarios

ANAHEIM, California.--(BUSINESS WIRE)--Hyper®, creador de accesorios tecnológicos innovadores para los creadores y usuarios avanzados, ha anunciado hoy que ha lanzado en Kickstarter su revolucionario HyperSpace™ Trackpad Pro. Se trata del trackpad de última generación más avanzado del sector, que fue diseñado específicamente para los usuarios de Microsoft® Windows® y cuenta con tecnología háptica piezoeléctrica de avanzada, tecnología de detección de fuerza total y una profunda experiencia de personalización, que logra transformar la interacción de los usuarios con sus aplicaciones creativas y de productividad.









"Dado que casi el 70 % de los ordenadores de sobremesa y portátiles funcionan con Windows, los usuarios llevaban mucho tiempo esperando un trackpad externo de calidad superior que les ofreciera la precisión y la experiencia háptica excepcionales que necesitan en un trackpad", ha explicado Gabi Iorio, director de marketing y ventas globales de Hyper.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para más información, comunicarse con:

Rachel Neppes – Jefe de relaciones públicas

714-575-7432