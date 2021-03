Resumen: Hopin recauda 400 millones de dólares para ampliar la innovación de las experiencias híbridas

Serie C codirigida por Andreessen Horowitz y General Catalyst, con IVP; Sriram Krishnan de Andreessen Horowitz se unirá a la Junta de Hopin

Anthony Kennada es nombrado director de marketing, Sarah Manning es la vicepresidenta de personal y Jonathan Killeen es el responsable de la gestión remota.

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Hopin, proveedor líder de eventos virtuales, ha anunciado hoy que ha obtenido 400 millones de dólares en una financiación de serie C codirigida por los nuevos inversores Andreessen Horowitz y General Catalyst, y el inversor existente IVP, con la participación de los antiguos inversores Coatue, DFJ Growth, Northzone, Salesforce Ventures y Tiger Global. La financiación se produce tras la ronda de serie B de Hopin de 125 millones de dólares anunciada en noviembre de 2020. Desde entonces, Hopin ha sumado 30.000 clientes, entre ellos Poshmark, American Express, Hewlett Packard, The Financial Times y YMCA. Desde febrero del año pasado, Hopin ha recaudado más de 565 millones de dólares.

