Resumen: Home Connectivity Alliance anuncia la primera demostración de interoperabilidad C2C de grandes aparatos de larga duración para el hogar conectado en IFA 2022

Home Connectivity Alliance (HCA) realiza su primera demostración de conectividad C2C (nube a nube) en IFA 2022 del 2 al 5 de septiembre en Berlín (Alemania).

La demostración técnica de las empresas miembros de HCA aprovecha la conectividad C2C, permitiendo que múltiples marcas de aplicaciones controlen numerosas marcas de electrodomésticos, sistemas de climatización y televisores.

HCA da la bienvenida a LG Electronics y Resideo como sus miembros más recientes; se anima a los fabricantes de hogares conectados a unirse a HCA ahora para formar parte del futuro de la interoperabilidad C2C.

BEAVERTON, Oregón–(BUSINESS WIRE)–Home Connectivity Alliance (HCA), una organización dedicada al desarrollo y la promoción de la interoperabilidad segura entre los electrodomésticos de larga duración, los sistemas de climatización y los televisores dentro del ecosistema del hogar conectado, realizará su primera demostración de conectividad C2C (nube a nube) en la IFA 2022 en Berlín (Alemania), del 2 al 5 de septiembre.

