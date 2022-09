Resumen: Hitachi Systems: reorganización de las empresas del grupo norteamericano para la expansión de los servicios globales gestionados

Se acelerará la prestación de servicios de seguridad con alto valor añadido y se ampliará nuestro negocio en Norteamérica, Europa e India

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Hitachi Systems, Ltd. (“Hitachi Systems”), una filial de propiedad absoluta de Hitachi, Ltd. (TOKIO: 6501), ha anunciado hoy que Cumulus Systems Inc. (“Cumulus Systems”) e Hitachi Systems Security Inc. (“Hitachi Systems Security”), las empresas de su grupo en Norteamérica, se reorganizarán con el fin de reforzar los servicios gestionados (servicios de seguridad superiores, servicios de análisis de rendimiento avanzado, etc.) para los mercados globales, con el objetivo de seguir expandiendo los negocios globales.





