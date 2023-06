Resumen: Hilton Grand Vacations forma parte de la lista de Newsweek de 2023 de los 100 lugares de trabajo más queridos

Hilton Grand Vacations es la empresa líder de alojamiento reconocida por tener una cultura de trabajo excepcional que obtuvo el puesto número 14 dentro de una lista que reúne a las 100 empresas más importantes dentro de la categoría

ORLANDO, Florida–(BUSINESS WIRE)–Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE: HGV), la empresa líder en la industria de las propiedades vacacionales, ha aparecido en la lista anual de Newsweek llamada “Top 100 Global Most Loved Workplaces®” (Los 100 lugares de trabajo mas amados por los empleados) porque ha sabido crear un lugar de trabajo positivo, inclusivo y solidario para los miembros del equipo. La empresa obtuvo el puesto número 14 en una lista de 100 empresas de todo el mundo. Ha sido la única empresa de propiedades vacacionales de la lista. La lista del año 2023 “Top 100 Global Most Loved Workplaces®” es la nueva categoría de la colaboración de Most Loved Workplace® con el Instituto de mejores prácticas (BPI, por sus siglas en inglés), una empresa estadounidense de desarrollo del liderazgo y referente en investigación.

