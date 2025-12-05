Resumen: Helical Fusion, desarrollador de energía limpia de última generación con fusión nuclear, cierra una ronda de financiación de ampliación de la serie A por valor de 5,5 millones de dólares

La base de accionistas se amplía con la participación de un fondo orientado a los inversores particulares, junto con inversores corporativos y particulares, que lleva la financiación total a 38 millones de dólares





TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio; director ejecutivo: Takaya Taguchi; en lo sucesivo, "Helical Fusion"), que está desarrollando una fuente de energía de última generación con la tecnología Helical Stellarator, original de Japón, para construir una central de fusión comercialmente viable en la década de 2030, ha anunciado el cierre de su ronda de ampliación de la serie A, en la que ha recaudado casi 5,5 millones de dólares (≈ 870 millones de yenes).

Esta ronda contó con las inversiones de "Ecrowd NEXT", un fondo diseñado para los inversores particulares, así como de diversos inversores corporativos e inversores particulares.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

