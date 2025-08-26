Resumen: HCLTech y Thought Machine se asocian para acelerar la transformación de los bancos con tecnología de IA y en la nube

LONDRES, NUEVA YORK Y NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, una empresa tecnológica líder a nivel mundial, ha anunciado hoy una alianza internacional con Thought Machine, pionera en tecnología bancaria nativa en la nube, con el fin de acelerar la modernización de los bancos de todo el mundo. El objetivo de esta alianza es permitir a los bancos realizar una rápida transición desde los sistemas y estructuras heredados hacia instituciones financieras inteligentes y autónomas impulsadas por tecnologías de IA y en la nube.





La plataforma Vault de Thought Machine, de tecnología bancaria y de pagos de última generación, será el núcleo de esta transformación. Al sustituir la infraestructura obsoleta por la arquitectura nativa en la nube de Vault, los bancos pueden automatizar operaciones clave, mejorar la eficiencia y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes.

