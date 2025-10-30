Resumen: Gurobi nombra al Dr. Oliver Bastert como director de tecnología

El Dr. Bastert lidera el equipo de investigación y desarrollo de Gurobi, impulsando la innovación en la tecnología de optimización de la empresa.

BEAVERTON, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, líder en tecnología de inteligencia de decisiones, se complace en anunciar el nombramiento del Dr. Oliver Bastert como director de tecnología (Chief Technology Officer), como responsable del equipo de Investigación y Desarrollo de la empresa.









" Estamos encantados de contar con el Dr. Bastert como nuestro director de tecnología”, señaló Duke Perrucci, director general de Gurobi Optimization. “ Oliver desempeña un papel fundamental en el avance de nuestro solver y en el impulso de la innovación. A medida que continuamos con nuestra misión de llevar la optimización a todas partes, su liderazgo será clave".

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Melissa Cifarelli



Matter Communications



(585) 6669511



gurobi@matternow.com