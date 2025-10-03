Resumen: Gurobi llevará a Viena la Cumbre sobre inteligencia en la toma de decisiones

La Cumbre Gurobi EMEA vuelve los días 28 y 29 de octubre para mostrar las últimas innovaciones en optimización.

BEAVERTON, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, líder en tecnología de inteligencia de toma de decisiones, se complace en anunciar el regreso de su Decision Intelligence Summit ("Conferencia Gurobi") a la región EMEA. El evento se celebrará los días 28 y 29 de octubre en el Centro de Conferencias Hofburg de Viena, donde se espera batir otro récord de asistencia.





Después de la cumbre celebrada en septiembre en América, el evento de EMEA de este año se centrará en el tema "Empowering Bold Decisions", recibirá a líderes empresariales y profesionales técnicos para explorar cómo la optimización matemática y la inteligencia de decisiones pueden generar un impacto en el mundo real.

Para obtener más información sobre el Gurobi Summit EMEA y consultar la agenda completa, visite la página web oficial del evento.

