Resumen: Guidewire firma un acuerdo definitivo para adquirir ProNavigator

La plataforma de gestión del conocimiento con tecnología de IA pone la especialización al alcance de todos los profesionales del sector de los seguros

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CONFERENCIA CONNECTIONS: Guidewire (NYSE: GWRE) ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir ProNav Technologies Ltd. (que opera con el nombre comercial ProNavigator), una plataforma de gestión del conocimiento diseñada específicamente para el sector de los seguros de propiedad y accidentes.





ProNavigator ofrece información precisa y contextualizada sobre los procedimientos recomendados directamente en los flujos de trabajo de las aseguradoras, lo que ayuda a los profesionales a trabajar de forma más rápida y eficaz. Su plataforma recopila, conecta y muestra la información institucional sobre siniestros, suscripciones y distribución. Esta plataforma, utilizada por 34 aseguradoras, entre las que se incluyen 12 clientes compartidos con Guidewire, ayuda a aumentar la productividad, reducir los tiempos de tramitación de siniestros, personalizar el servicio al cliente y acelerar la incorporación de nuevos empleados.

