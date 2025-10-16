Resumen: Guardant Health y sus colaboradores presentarán nuevos datos sobre la atención oncológica continua en ESMO 2025

15 resúmenes que abarcan avances en la detección precoz de recidivas, el perfil tumoral y la monitorización de la respuesta al tratamiento

Las presentaciones destacan la eficacia de los análisis sanguíneos de Guardant Health para reducir el tratamiento y mejorar el seguimiento de múltiples tipos de cáncer

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), una empresa líder en oncología de alta precisión, ha anunciado hoy que los nuevos datos de toda su oferta de oncología se presentarán en 15 resúmenes aceptados en el European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2025, que se celebrará del 17 al 21 de octubre en Berlín, Alemania. Estas presentaciones abarcan todo el proceso de tratamiento del cáncer, desde la detección de la enfermedad residual mínima (MRD) y el seguimiento de las recidivas hasta la elaboración de perfiles tumorales en estadios avanzados y la evaluación de la respuesta al tratamiento.





