Resumen: Guardant Health obtiene la certificación IVDR de la UE para la biopsia líquida Guardant360® CDx para la elaboración de perfiles de mutaciones tumorales en todos los cánceres sólidos y la obtención de indicaciones de diagnósticos complementarios

El análisis de sangre para elaborar perfiles genómicos completos de cánceres sólidos cumple los requisitos del reglamento de diagnóstico in vitro de la UE más estricto

La certificación IVDR de TÜV SÜD permite una adopción más amplia de los perfiles genómicos recomendados por directrices para elegir la terapia óptima para pacientes con cáncer avanzado

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), empresa líder en oncología de precisión, ha anunciado hoy la certificación de su análisis de sangre Guardant360® CDx según el reglamento de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR 2017/746). La certificación TÜV SÜD Product Service es para elaborar perfiles de mutaciones tumorales en pacientes con tumores cancerosos sólidos y para obtener indicaciones de diagnóstico de acompañamiento con el objetivo de identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de ciertas terapias dirigidas para el cáncer de pulmón no microcrítico avanzado y el cáncer de mama.





