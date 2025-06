Resumen: Gran avance en el uso de células madre derivadas de pacientes en medicina regenerativa terapéutica

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Minerva Biotechnologies publicó en la revista PLOS One el artículo «The Wnt pathway induces a naïve-like subpopulation in primed stem cells, while NME7 AB leads to a homogeneous naïve-like population», https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0325997





Estos estudios aclaran la controversia científica sobre si la activación de la vía Wnt/β-catenina induce la pluripotencia o la diferenciación de las células madre humanas. La bibliografía está repleta de conclusiones contradictorias, basadas en lo que parecen ser estudios científicos sólidos. Otros informaron de que niveles bajos de β-catenina sesgan la diferenciación en el neuroectodermo, mientras que los niveles altos favorecen la diferenciación en el mesendodermo. Recientemente, dos grupos de investigación descubrieron de forma independiente que «aumentar» la β-catenina justo antes de la diferenciación mejoraba la diferenciación tanto del neuroectodermo como del mesendodermo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

