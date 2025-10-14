Resumen: Glesys adquiere las operaciones de nube privada gestionada de Verne, además de dos centros de datos en Finlandia

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Verne, proveedor líder de centros de datos de alto rendimiento y bajas emisiones de carbono en los países nórdicos, acaba de anunciar que Glesys, proveedor nórdico líder de servicios en la nube e IaaS, adquirirá las operaciones de nube privada gestionada de Verne en Finlandia, incluidos los centros de datos de Pori y Tampere.









Este acuerdo refleja las prioridades estratégicas de ambas corporaciones: para Glesys, supone un importante paso hacia la expansión de sus servicios de nube e IaaS, reforzando con ello su posición como líder del mercado nórdico y mejorando su capacidad para ofrecer soluciones seguras, energéticamente eficientes y escalables en la región.

Este acuerdo refleja las prioridades estratégicas de ambas corporaciones: para Glesys, supone un importante paso hacia la expansión de sus servicios de nube e IaaS, reforzando con ello su posición como líder del mercado nórdico y mejorando su capacidad para ofrecer soluciones seguras, energéticamente eficientes y escalables en la región.

