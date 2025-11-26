Resumen: GigaDevice presenta la serie GD25NX xSPI NOR Flash con diseño de doble voltaje

PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, empresa líder en semiconductores especializada en memorias flash, microcontroladores (MCU) de 32 bits, sensores y productos analógicos, acaba de anunciar la presentación de su nueva generación de productos xSPI NOR Flash de doble voltaje y alto rendimiento: la serie GD25NX. Con un núcleo de 1,8 V y un diseño de E/S de 1,2 V, esta nueva serie GD25NX se conecta directamente a sistemas en chip (SoC) de 1,2 V sin necesidad de ningún circuito amplificador externo, lo cual reduce significativamente el consumo energético del sistema y el coste en materiales.









Aprovechando el éxito de las series GD25NF y GD25NE de 1,2 V de E/S, la nueva GD25NX amplía aún más la experiencia de GigaDevice en el diseño de memorias flash de doble voltaje.

Número de teléfono: + 86 (010) 8288 1196



Correo electrónico: marcom@gigadevice.com