Resumen: GHO Capital Partners completa la adquisición de Scientist.com para mejorar la coordinación internacional de I+D

Se ha formalizado un acuerdo de colaboración estratégica que permite ampliar las funcionalidades de la plataforma con tecnología de IA y favorecer el crecimiento internacional





SOLANA BEACH, California y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la plataforma líder en la industria de las ciencias de la vida para la coordinación de I+D con tecnología de IA, y GHO Capital Partners LLP («GHO»), el inversor de capital privado especializado en atención sanitaria internacional, han anunciado hoy el cierre satisfactorio de la adquisición de Scientist.com por parte de GHO. La transacción marca el inicio de una fase de expansión acelerada, que consolida la estrategia de Scientist.com de transformar la I+D farmacéutica mediante la optimización de todo el ciclo de vida de la investigación externalizada.

«Este es un momento crucial para Scientist.com y para la comunidad internacional de investigadores a la que prestamos servicio», afirmaron Kevin Lustig, director ejecutivo, y Chris Petersen, director técnico, fundadores de Scientist.com.

