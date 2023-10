Resumen: GE Licensing, Current Lighting, Savant y Seoul Semiconductor Co., Ltd. suscriben un acuerdo de licencia de patentes

SEOUL, Corea del Sur–(BUSINESS WIRE)–GE Licensing (“GEL”), Current Lighting Solutions, LLC (“Current”), Savant Systems Inc. y Seoul Semiconductor Co., Ltd. (“SSC”) han anunciado hoy que han suscrito una licencia de patentes por la que SSC adquiere la licencia de una cartera de patentes PFS (también conocidas como KSF) para todos los campos de aplicación ampliamente autorizados por la industria de los LED.









Gracias a este acuerdo de colaboración, Seoul Semiconductor se ha convertido en el único beneficiario de la cartera de patentes de PFS de GEL para todas las aplicaciones, como pantallas, iluminación y automoción, entre otras. Se espera que el impacto de este acuerdo será particularmente crucial en el emergente sector de los vehículos eléctricos, ya que las partes estiman que las pantallas y la iluminación de los vehículos que contengan PFS reducirán significativamente el consumo de energía.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

