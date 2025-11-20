Resumen: Frontgrade presenta RT-SADE: Precisión en el control del motor para misiones espaciales de última generación

COLORADO SPRINGS, Colorado.--(BUSINESS WIRE)--Frontgrade™ Technologies, proveedor líder de soluciones electrónicas sumamente confiables para las misiones espaciales y la seguridad nacional, ha anunciado hoy el lanzamiento de RT-SADE (Radiation-Tolerant Solar Array Drive Electronics), un controlador de motor paso a paso de última generación con un microprocesador y diseñado para ofrecer precisión, confiabilidad y versatilidad para las aplicaciones más exigentes en el ámbito espacial y de defensa. Diseñado para sistemas de control de movimiento en misiones cruciales, como los accionamientos de paneles solares, RT-SADE combina la electrónica tolerante a la radiación y la gestión avanzada de fallos con la flexibilidad en las opciones de configuración para ofrecer a los clientes un rendimiento superior y confianza en los entornos más adversos.





Construido en torno a un microprocesador y con circuitos avanzados con una dosis ionizante total nominal de 30 krad, RT-SADE garantiza la durabilidad a largo plazo y la seguridad de la misión en las operaciones en órbitas terrestres bajas y medias (Low- to Medium-Earth Orbit, LEO/MEO).

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

