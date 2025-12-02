Resumen: FlightSafety International nombra director general a Eric Hinson

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--FlightSafety International Inc. anunció hoy el nombramiento de Eric Hinson como director general con efecto inmediato. Hinson sucederá a la expresidenta Barbara Telek, quien comunicó su jubilación recientemente.





El nombramiento de Hinson marca su regreso a FlightSafety, donde se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de 2009 a 2012, antes de partir para asumir como presidente y director general de Simcom International, Inc.

Hinson comenzó su carrera en el sector aeronáutico como piloto de aeronaves tácticas de la Armada en escuadrones de entrenamiento, flota y pruebas operativas. Actualmente, es un piloto de transporte de línea aérea activo con más de 5000 horas de vuelo totales. Esto le permite aportar una perspectiva operativa única a su puesto que combina liderazgo ejecutivo con experiencia de primera mano.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

