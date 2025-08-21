Resumen: FlightSafety International amplía su presencia en Arizona con un nuevo centro de aprendizaje de 100.000 pies cuadrados en Mesa

El nuevo centro se suma al crecimiento continuo de FlightSafety y al rol más preponderante de Arizona dentro del liderazgo en aviación









COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--FlightSafety International, líder global en formación de aviación, anunció hoy la ampliación de sus operaciones en Arizona con la construcción de un nuevo centro de aprendizaje de 100.000 pies cuadrados en Mesa. Esta ampliación forma parte de la estrategia de crecimiento general de FlightSafety, que se basa en la histórica presencia de la empresa en el estado a través de su Centro de Aprendizaje de Tucson, y se suma a la red en permanente crecimiento de centros de formación insignia en los Estados Unidos y el resto del mundo. El nuevo centro de Mesa está diseñado para cumplir con la mayor demanda de formación en aviación de alta calidad y refleja el compromiso continuo de FlightSafety por mejorar la seguridad y la preparación en aviación.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

