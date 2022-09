Resumen: First Eagle amplía su oferta de estrategia de pequeña capitalización estadounidense a inversores no estadounidenses

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–First Eagle Investments (“First Eagle”) ha anunciado hoy que ha ampliado su oferta de carteras a inversores no estadounidenses mediante el lanzamiento de su estrategia US Small Cap dentro de la plataforma UCITS irlandesa de First Eagle. El subfondo, que fue creado por First Eagle en febrero de 2022, persigue una estrategia de valor de pequeña capitalización oportunista. Invierte en empresas que el equipo de gestión de la cartera considera que están valoradas de forma atractiva y que tienen el potencial de beneficiarse de un catalizador –como una nueva gestión, un ciclo empresarial más favorable, la innovación de productos y/o la mejora de los márgenes– que pueda impulsar una recuperación del crecimiento de los beneficios.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Media:

Mount and Nadler

Hedda Nadler



hedda@mountandnadler.com

212.759.4440