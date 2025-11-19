Resumen: FireMon amplía la cobertura de la microsegmentación Zero Trust con Illumio, VMware NSX y Zscaler

Gracias a la completa integración de Illumio y al soporte continuo de VMware NSX y Zscaler, los equipos de seguridad ahora pueden poner en práctica el modelo Zero Trust a escala empresarial.

LENEXA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--FireMon, la empresa líder en seguridad de redes y gestión de directivas de cortafuegos, ha detallado hoy la ampliación de la compatibilidad con la microsegmentación Zero Trust en entornos híbridos, incluyendo una mayor integración con Illumio y la cobertura continuada para VMware NSX y Zscaler.





Al normalizar, analizar y validar continuamente la intención de segmentación en los puntos de aplicación de la red, virtuales y del host, FireMon ayuda a los equipos de seguridad a poner en práctica el modelo Zero Trust a escala empresarial.

«El futuro no está en usar más consolas», afirmó Jody Brazil, directora ejecutiva de FireMon.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Sarah Shkargi, sarah@tnsmediacomms.com