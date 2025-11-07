Resumen: FIA colabora con una universidad estadounidense líder para analizar el papel de la IA en el combate del abuso en línea en los deportes

La campaña United Against Online Abuse de FIA se extiende a los Estados Unidos por primera vez a través de una nueva colaboración académica

La colaboración de investigación con la Universidad de Notre Dame tendrá como objeto de estudio el abuso en línea en el ámbito deportivo, con particular énfasis en la inteligencia artificial y su papel para prevenir situaciones indebidas

El mes pasado, la Universidad de Notre Dame firmó la Carta UAOA en su conferencia anual llevada a cabo en Estocolmo (Suecia)

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), el organismo rector global para deportes de motor y la federación de las organizaciones de movilidad en todo el mundo, anunció hoy una colaboración de investigación histórica con la Universidad de Notre Dame, una institución educativa de investigación líder en los Estados Unidos.

mzander@fia.com