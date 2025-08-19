Resumen: ExxonMobil y Cerebre firman un acuerdo a largo plazo para acelerar la infraestructura digital fundacional

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Cerebre, un proveedor de tecnología de inteligencia industrial, y ExxonMobil, líder del sector de energía, han firmado un acuerdo a largo plazo para acelerar y sostener la infraestructura digital fundacional de ExxonMobil. Esta colaboración estratégica pone de manifiesto el compromiso de ExxonMobil con los datos y la innovación a fin de impulsar la eficiencia operativa empresarial.





Acerca de Cerebre

Cerebre ofrece un mapa de inteligencia en vivo de la planta que conecta activos físicos, condiciones operativas y perspectivas expertas para permitir una toma de decisiones más inteligente y segura. La tecnología patentada de Cerebre transforma la manera en que las empresas navegan, entienden y optimizan sus operaciones.

Como socio de confianza de operadores industriales líderes en todo el mundo, Cerebre aporta contexto de planta a modelos de IA, flujos de trabajo y toma de decisiones, lo que permite lograr nuevos niveles de eficiencia y seguridad.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Cerebre



Joseph Tracy, vicepresidente de marketing



jtracy@cerebre.io

Relaciones con los medios de comunicación de ExxonMobil

(737) 272-1452