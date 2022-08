Resumen: Everen Limited (antes Oil Insurance Limited) revela su identidad de marca

HAMILTON, Bermudas–(BUSINESS WIRE)–Tras el anuncio de cambio de marca, Everen ha presentado su nueva identidad visual. El nuevo logotipo y los elementos de la marca han sido diseñados para reflejar la herencia de la empresa y su futuro compromiso con el sector energético en continua evolución. El nombre Everen, que se anunció en junio, se creó combinando las palabras en inglés “forever” (para siempre) y “energy” (energía).

El logotipo de Everen se creó para reflejar una elevada sensación de energía atemporal y el diseño destaca las dos palabras fusionadas que componen el nombre. La línea superior simboliza la continuidad a largo plazo y la prioridad eterna de proporcionar una capacidad duradera, y el subrayado inferior llama la atención sobre el enfoque evolutivo y el compromiso con los activos energéticos tanto tradicionales como nuevos.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

