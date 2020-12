Resumen: EUSA Pharma anuncia el primer paciente inscrito en un ensayo clínico aleatorio de fase 3 que investiga siltuximab en pacientes hospitalizados con COVID-19 u otro síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) asociado a una infección por …

HEMEL HEMPSTEAD, Reino Unido Y BURLINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–

EUSA Pharma anuncia el primer paciente inscrito en un ensayo clínico aleatorio de fase 3 que investiga siltuximab en pacientes hospitalizados con COVID-19 u otro síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) asociado a una infección por virus respiratorio

EUSA Pharma (UK) Limited (“EUSA Pharma”), compañía biofarmacéutica internacional, ha anunciado hoy que se ha inscrito el primer paciente en el estudio SILtuximab in Viral ARDS (” SILVAR“) del Sparrow Hospital de Lansing, Míchigan. El estudio “SILVAR” es un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorio, doble ciego, controlado por placebo y de brazo paralelo de fase 3 diseñado para confirmar los resultados alentadores de la cohorte de control observacional y monocéntrica en el estudio Siltuximab In Serious COVID-19 (‘ SISCO’). 1

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

GL-NPS-2000043. December 2020