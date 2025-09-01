Resumen: Europa Worldwide Group mejora la gestión y la presentación de informes sobre las emisiones de carbono con Blue Yonder

El principal proveedor británico de servicios lingüísticos adopta un sistema acreditado y preciso de notificación de emisiones para satisfacer la cada vez mayor demanda de los clientes de operaciones más respetuosas con el medio ambiente

LONDON Y DALLAS--(BUSINESS WIRE)--El panorama normativo internacional, especialmente en el Reino Unido y la Unión Europea, actúa como un potente acelerador del cambio, al instar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles que vayan más allá del mero cumplimiento normativo básico. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) observan un aumento de la demanda por parte de sus clientes para que supervisen activamente las emisiones y garanticen el cumplimiento de la normativa actual y futura. Por eso, Europa Worldwide Group, un LSP líder con presencia internacional, ha adoptado la calculadora de emisiones logísticas de Blue Yonder, que forma parte de la solución Sustainable Supply Chain Manager, para cumplir sus objetivos de sostenibilidad y satisfacer las cada vez mayores demandas de los clientes.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos de relaciones públicas de Blue Yonder

mediarelationsteam@blueyonder.com

EE. UU.: +1 480-308-3037



EMEA: +39 335 7849149