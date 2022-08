Resumen: euNetworks avanza en materia de sostenibilidad en Europa

Se ha comprometido a ser una empresa con cero emisiones de carbono para 2040 y ha desarrollado una innovadora herramienta de carbono en la construcción de redes para calcular y gestionar las emisiones de GEI a nivel de proyecto

Microsoft reconoce su labor en materia de sostenibilidad otorgándole el premio “Showstopper of the year: Strides in Sustainability”

LONDON–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), una empresa de infraestructuras de ancho de banda de Europa Occidental,se encuentra firmemente en la senda de la sostenibilidad en Europa, asumiendo compromisos significativos y duraderos y avanzando hacia este objetivo. En febrero de 2022, euNetworks se unió a la iniciativa The Climate Pledge, que establece objetivos basados en la ciencia y alineados con 1,5°C para los ámbitos 1, 2 y 3, y compromete a sus participantes a convertirse en carbono neto cero para 2040. La empresa ha integrado sus compromisos en sus valores, que determinan el comportamiento de sus equipos y constituyen los principios básicos de su funcionamiento.





