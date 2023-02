Resumen: Eucure Biopharma, filial de Biocytogen, y Chipscreen NewWay Biosciences, holding subsidiario de Chipscreen Biosciences, firman un acuerdo de licencia en Gran China para el anticuerpo biespecífico YH008.8

BEIJING–(BUSINESS WIRE)–Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (“Biocytogen”, HKEX: 02315), anuncia hoy que Eucure (Beijing) Biopharma Co. Ltd. (“Eucure Biopharma”), filial totalmente controlada de la empresa, ha alcanzado un acuerdo de licencia exclusiva con Chipscreen NewWay Biosciences (“Chipscreen NewWay”), holding subsidiario de Shenzhen Chipscreen Biosciences Co. Ltd. (“Chipscreen Biosciences”, SSE: 688321) para el desarrollo clínico y la comercialización del anticuerpo biespecífico YH008 en Gran China (China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán). Eucure Biopharma conserva los derechos mundiales del YH008 para su desarrollo y comercialización fuera de Gran China.

