Resumen: Eucure Biopharma, filial de Biocytogen Pharmaceuticals, concede la licencia del anticuerpo OX40 (YH002) y de múltiples principios activos a Syncromune para el desarrollo y la comercialización de la inmunoterapia intratumoral

PEKÍN Y FORT LAUDERDALE, Florida–(BUSINESS WIRE)–Eucure (Beijing) Biopharma Co. (“Eucure”), una filial de propiedad absoluta de Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. (“Biocytogen”), ha anunciado hoy que la empresa ha firmado un acuerdo de licencia mundial con Syncromune, Inc. (“Syncromune”), una empresa biofarmacéutica estadounidense en fase clínica, para el desarrollo y la comercialización de inmunoterapias intratumorales junto con la tecnología Syncrovax™ de Syncromune.

Según las condiciones del acuerdo, Syncromune adquirirá los derechos mundiales exclusivos para el desarrollo y la comercialización de la terapia combinada intratumoral que contiene YH002 de Eucure, y otros múltiples ingredientes activos como parte de la terapia Syncrovax™.

