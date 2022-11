Resumen: Eucure Biopharma, filial de Biocytogen, anuncia su asociación con ISU ABXIS para el desarrollo de anticuerpos triespecíficos utilizando la secuencia del anticuerpo YH003

YH003 es un anticuerpo monoclonal agonista anti-CD40 IgG2 con el mejor potencial de su clase

El YH003 en combinación con el PD-1 se está dosificando en ensayos clínicos multirregionales de fase II patrocinados por Eucure Biopharma para el cáncer de páncreas y el melanoma en Australia, Estados Unidos y China

ISU ABXIS pretende desplegar la secuencia YH003 para desarrollar un anticuerpo triespecífico para el tratamiento de múltiples tipos de tumores

PEKÍN y SEÚL, Corea del Sur–(BUSINESS WIRE)–Eucure Biopharma, una empresa de biotecnología en fase clínica con sede en China y centrada en el desarrollo de terapias con anticuerpos, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo de colaboración con ISU ABXIS Co. (KOSDAQ: 086890), una empresa coreana en fase clínica que desarrolla medicamentos inmunooncológicos.

