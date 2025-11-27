Resumen: Estudio de Airship: las aplicaciones nativas sin código duplican la frecuencia de compra (+140 %) y ofrecen una vía para un crecimiento rentable durante las fiestas

Una nueva investigación calcula el enorme aumento de conversiones que se consigue al optimizar las experiencias de las aplicaciones nativas y las páginas web, lo que ofrece a los minoristas una solución sin código para mejorar la rentabilidad

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Airship, empresa especializada en la experiencia del cliente centrada en los dispositivos móviles, ha publicado hoy los resultados de un nuevo análisis de datos globales que revelan que las aplicaciones nativas sin código aumentan significativamente la conversión en eventos importantes del ciclo de vida y duplican de largo la frecuencia de compra.





La investigación «Experience Impact» de Airship, que ha analizado más de 1000 experiencias minoristas en aplicaciones y 1700 millones de sesiones en dispositivos, calcula el impacto de optimizar los recorridos completos de los clientes, en lugar de solo enviar mensajes, mediante herramientas sin código y con IA para aumentar la fidelización y la retención a gran escala, lo que permite obtener una rentabilidad sostenible en un entorno económico inestable.

