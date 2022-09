Resumen: Enviva Forest Conservation Fund anuncia los beneficiarios de sus subvenciones para 2022

GREENVILLE, Carolina del Sur y BETHESDA, Maryland–(BUSINESS WIRE)–Enviva Forest Conservation Fund (el Fondo) ha anunciado hoy los beneficiarios de sus subvenciones para 2022. Los proyectos financiados este año ayudarán a conservar más de 1200 hectáreas y a proteger bosques de frondosas ribereños ecológicamente sensibles en las llanuras costeras de Virginia y Carolina del Norte.

Incluidos los anunciados hoy, el Fondo ha concedido 29 proyectos por un total de más de 3 100 000 dólares en subvenciones durante los últimos siete años. Se calcula que se protegerán más de 13 300 hectáreas cuando se completen estos proyectos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

