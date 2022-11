Resumen: EnCap Investments vende Jupiter Power a BlackRock

La transacción marca la segunda salida de EnCap Energy Transition Fund I

Jupiter Power opera la mayor flota de almacenamiento de baterías de Texas con una optimización de despacho propia

El experimentado equipo de gestión de Jupiter Power ha hecho crecer su cartera de proyectos hasta más de 11 000 megavatios, aprovechando la experiencia y las estrategias únicas de desarrollo de zonas verdes

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–EnCap Investments L.P. (EnCap) ha anunciado hoy que BlackRock Alternatives (BlackRock), a través de un fondo gestionado por su negocio de Infraestructuras Diversificadas, ha acordado la adquisición de Jupiter Power LLC (Jupiter), un operador y desarrollador estadounidense líder en sistemas de almacenamiento de energía en baterías a escala de servicios públicos.

