Resumen: Elemental Machines presenta una plataforma de inteligencia empresarial flexible y con varios niveles, para ampliar la información de los datos de laboratorio

CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Elemental Machines, pionera en inteligencia operativa para los laboratorios de las ciencias de la vida, anuncia la implementación de su nueva plataforma de inteligencia empresarial. Se trata de una solución de análisis de datos en diversos niveles, diseñada para que los laboratorios puedan disponer de inteligencia útil en todas las etapas del proceso de los datos.





Con el aumento del volumen y la complejidad de los datos generados por los laboratorios, resulta imperativo tener plataformas de análisis escalables y personalizables. Las nuevas ofertas de inteligencia empresarial de Elemental Machines abordan directamente esta necesidad. Los usuarios tienen la capacidad de convertir millones de puntos de datos en información clara y relevante, que abarca desde las lecturas de los equipos individuales hasta las tendencias del rendimiento en todos los estamentos de la empresa.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CONTACTO PARA LA PRENSA:

Gabe Martinez



SCORR Marketing



+1 308-338-2304



pr@scorrmarketing.com