Resumen: El tribunal determina que la tecnología HCR™ RNA-ISH de Molecular Instruments no infringe dos patentes de Advanced Cell Diagnostics.

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Molecular Instruments, Inc. anunció hoy que el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) de la Unión Europea ha determinado que la tecnología HCR™ RNA-ISH de Molecular Instruments no infringe dos patentes registradas por Advanced Cell Diagnostics, Inc. (una empresa del grupo Bio-Techne).





En una demanda interpuesta en 2024 ante el Tribunal Unificado de Patentes (expediente n.º UPC CFI 187/2024), Advanced Cell Diagnostics alegaba que la tecnología HCR™ RNA-ISH de Molecular Instruments infringía las patentes europeas (EP) 2.500.439 y 1.910.572. En su sentencia del 18 de noviembre de 2025, el Tribunal rechazó dicha pretensión, desestimó la demanda de Advanced Cell Diagnostics y dictaminó que no se produjo una infracción literal ni por equivalencia de las patentes (Sentencia del UPC).

