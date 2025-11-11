Resumen: El sector financiero da señales de una mayor inversión en verificación de identidad

RESTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Bancos, fintechs y plataformas de criptomonedas están aumentando su inversión en prevención de fraude y verificación de identidad (IDV), posicionando estos dos elementos como la próxima capa de ciberdefensa. Según la encuesta global de Regula, The Future of Identity Verification: 5 Threats and 5 Opportunities (El futuro de la identificación de identidad: cinco amenazas y cinco oportunidades), los bancos lideran esta tendencia: el porcentaje de instituciones que piensa aumentar su presupuesto de IDV en más del 50 % prácticamente se ha triplicado, del 4,4 % al 15 % en apenas dos años.









Los aumentos moderados en los presupuestos de verificación de identidad son cada vez más comunes en todos los servicios financieros. Casi un tercio de los bancos y las firmas de criptomonedas, además de un quinto de las fintechs, esperan aumentos entre el 10 y el 20 por ciento.

