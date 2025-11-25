Resumen: El "querubín original del Titanic" de la épica película de James Cameron saldrá a subasta los días 9 y 10 de diciembre

Icónico objeto de Hollywood que quedará para siempre vinculado a "Jack y Rose", los personajes interpretados por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio









LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Una de las piezas más reconocibles y queridas del decorado de la película de James Cameron, Titanic, se subastará los días 9 y 10 de diciembre: el querubín original de la gran escalera que aparece en varias escenas de la superproducción de 1997, incluida la emblemática escena en la que Jack y Rose se encuentran frente al comedor de primera clase y la dramática secuencia en la que el océano Atlántico irrumpe por la claraboya e inunda la escalera y el querubín.

