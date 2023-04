Resumen: El Primer Ministro de Bermudas encabeza una delegación a Consensus 2023

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–Una delegación de Bermudas encabezada por el Primer Ministro y Ministro de Finanzas, el Honorable E. David Burt, JP, MP, partirá esta semana hacia Consensus, la mayor reunión mundial de entusiastas de los activos digitales, blockchain y Web3, en Austin, Texas.

El Primer Ministro Burt intervendrá en el escenario principal de Consensus este viernes 28 de abril, junto con Michael Casey, director de contenidos de CoinDesk, en una conversación magistral titulada “Bermuda’s Strict but Progressive Path to Crypto Hub Status” (El estricto pero progresivo camino de las Bermudas hacia el estatus de hub criptográfico). Esta intervención irá precedida de la recepción inaugural de Bermudas en Consensus, presentada por la agencia de desarrollo empresarial de Bermudas, en colaboración con Walkers, RELM y NEXT Bermuda.

