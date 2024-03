Resumen: El nuevo material desarrollado por Nippon Shokubai ha contribuido al éxito de la demostración de una innovadora planta desalinizadora de agua de mar renovable en Hawái

OSAKA, Japón–(BUSINESS WIRE)–NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (sede: Osaka, Japón, presidente: Kazuhiro Noda, en adelante «Nippon Shokubai»)(TOKYO:4114) ha combinado sus capacidades con las de Trevi Systems Inc. (sede: California, EE. UU., CEO: John Webley, en adelante «Trevi Systems») en el desarrollo de la solución de extracción (draw solution) como componente clave del sistema de ósmosis directa (forward osmosis, en adelante «FO», por sus siglas en inglés), que es un sistema de próxima generación para la desalinización del agua de mar y el tratamiento del agua. Con una subvención de 4 millones USD del Departamento de Energía de EE. UU., Trevi Systems inició un proyecto a gran escala para demostrar la producción de agua dulce a un volumen de 500 m3 al día a partir de agua de mar, utilizando la solución de extracción (draw solution) desarrollada conjuntamente en las islas de Hawái en junio de 2022 y completó la recopilación de datos en septiembre de 2023.









