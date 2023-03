Resumen: El Grupo ETC presenta su nueva marca global orientada al futuro

La marca global unificada refleja las integraciones de la empresa



y se centra en la innovación con el fin de dar forma al futuro de las redes mundiales de comunicación

EDISON, Nueva Jersey, y EAUBONNE, Francia–(BUSINESS WIRE)–El Grupo ETC (“ETC”), uno de los principales distribuidores mundiales de valor añadido para el sector de las redes de telecomunicaciones y la infraestructura digital, ha anunciado hoy su intención de adoptar el nombre de Netceed. Las marcas del Grupo se integrarán en una organización única en todo el mundo, que incluirá USTC Corp, Walker, Comstar Supply y Multicom, en EE. UU.; EuroTechnoCom, en Francia; ETCP e iETC, en Portugal; Comtec, en el Reino Unido, Catar, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong; ILDC, en Israel; DNT, en la República Dominicana; ETC Morocco Networks; ETC Germany Networks; Klonex-VCS, en Polonia; y Tiba Produktions & Vertriebs GmbH, en Austria.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

