Resumen: El experto en billetes Larry Felix y el pionero en criptomonedas Peter Vessenes colaboran para crear billetes de Bitcoin

Las criptomonedas y los billetes físicos convergen en Noteworthy

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Larry Felix, ex director de la Bureau of Engraving and Printing (BEP) –la oficina de grabado e impresión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos–, y Peter Vessenes, presidente fundador de la Bitcoin Foundation, han anunciado hoy un nuevo proyecto para crear billetes respaldados por Bitcoin a través de su empresa conjunta, Noteworthy.

Como CEO de Noteworthy, Felix supervisará el diseño, desarrollo y lanzamiento de los billetes. “Estoy encantado de dirigir este proyecto transformador”, ha declarado. “Un billete físico proporciona un nivel de confianza, familiaridad y accesibilidad que los activos digitales por sí solos aún no han alcanzado. Estoy deseando trabajar con el equipo de Noteworthy para crear un billete de la más alta calidad que cuente con un diseño atractivo y sea fácil de usar y resistente a las falsificaciones”.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

K.C. Maas, Wachsman



noteworthy@wachsman.com