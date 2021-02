Resumen: El Centro Médico de la Universidad de Maastricht comienza a operar de nuevo

MINNEÁPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Imricor Medical Systems, Inc. (la Empresa o Imricor) (ASX:IMR), líder mundial en productos de ablación cardíaca guiada por imágenes de resonancia magnética (IRM), se complace en anunciar que el Maastricht University Medical Centre+ (MUMC+), el Centro Médico de la Universidad de Maastricht en Holanda, ha reanudado las operaciones de cirugía tras los prolongados períodos de confinamiento en Europa, que dieron como resultado la suspensión de cirugías electivas. Ayer, el equipo del MUMC+ completó dos cirugías de ablación para la corrección del aleteo auricular.





La Dra. Marisevi Chaldoupi, especializada en electrofisiología, comentó: “ En el curso de nuestra cirugía de ablación de hoy, nos dimos cuenta de lo limitados que estábamos en el pasado. Ahora podemos ver lo que hacemos”.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

