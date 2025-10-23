Resumen: El British Arab Commercial Bank se asocia con Volante Technologies para modernizar su infraestructura de pagos con PaaS

La plataforma nativa en la nube de Volante unifica las operaciones de pago de BACB a través de SWIFT, CHAPS, Faster Payments, BACS y otros sistemas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, líder internacional en pagos como servicio (PaaS), ha anunciado hoy una nueva colaboración con el British Arab Commercial Bank (BACB) para modernizar la infraestructura de procesamiento de pagos del banco y sustituir los sistemas heredados por una plataforma nativa en la nube.





BACB utilizará la solución PaaS de Volante para automatizar y optimizar la totalidad de su volumen de pagos a través de múltiples sistemas de pago, incluyendo SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS y transferencias internas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

