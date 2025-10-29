Resumen: El 70 % de los consumidores ya no presta atención a los mensajes de las marcas

El informe "CSG 2026 State of the Customer Experience Report" revela que la fidelidad se encuentra en un punto de inflexión en la era de la saturación

DENVER--(BUSINESS WIRE)--CSG® (NASDAQ: CSGS) publicó hoy su Informe sobre el estado de la experiencia del cliente en 2026 (2026 State of the Customer Experience Report), que muestra que los consumidores se encuentran en una era de saturación digital total, agobiados con comunicaciones de marcas en todos los canales, todo el día, todos los días. La investigación indica que, en 2026, la claridad será el factor más importante para la confianza y la fidelidad de los clientes.





La encuesta global de CSG a 1.200 ciudadanos digitales reveló que los consumidores tienen dificultades para identificar qué mensajes de marca son importantes y en qué interacciones pueden confiar.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Julia Dakhlia



Comunicaciones externas



+1 (402) 431-7376



julia.dakhlia@csgi.com

John Rea



Relaciones con inversores



+1 (210) 687-4409



john.rea@csgi.com