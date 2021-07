Resumen: Echosens destaca las nuevas directrices para la práctica clínica de la EASL: una recomendación sin precedentes de la administración de los cuidados y las pruebas no invasivas con FibroScan

PARÍS Y WALTHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Echosens, una empresa de alta tecnología que ofrece la familia de productos FibroScan®, ha anunciado hoy el lanzamiento de nuevas directrices de la European Association for the Study of the Liver (EASL), una asociación profesional para profesionales que investigan la enfermedad hepática. Estas directrices representan un progreso significativo para la administración no invasiva de pacientes con enfermedades hepáticas y un nivel sin precedentes de recomendación de las soluciones de Echosens.

“ Nos complace que estas nuevas directrices sean prescriptivas de los parámetros de FibroScan, haciendo de nuestras tecnologías la piedra angular de las pruebas no invasivas para el futuro de la administración de las enfermedades hepáticas, en todos los procesos del cuidado hepático de todos los grupos poblacionales”, ha comentado Dominique Legros, CEO del grupo de Echosens.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

